Flere måtte springe til side: Mand varetægtsfængslet for vanvidskørsel

- Den ligger og kører lidt tosset rundt, så patruljen sætter efter den med lyd på, hvorefter bilisten forsøger at flygte, sagde Mikkel Møldrup, vagtchef ved Østjyllands Politi, natten til fredag til Ritzau.

Undervejs var flere fodgængere ifølge Mikkel Møldrup nødt at springe til side for ikke at blive ramt af vanvidsbilisten.

Randers Amtsavis bringer på amtsavisen.dk en video af en mand, der må springe for livet, da bilisten foretager en U-vending i et fodgængerfelt.

Efter en kort jagt gennem byen lykkedes det patruljevognen at standse bilisten på Vester Altanvej.