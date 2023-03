- Som alle ved, var det pludseligt, bygningerne blev udbudt til salg, siger Søren F. Eriksen, koncernproduktionsdirektør i Danish Crown, i pressemeddelelsen.

- Det åbnede nogle uventede muligheder for os, for vi stod over for at skulle bygge nyt i Danmark, og det ville ikke alene blive dyrere for os. Det ville også have en markant længere tidshorisont, så vi blev hurtigt enige med den tidligere ejer.

Det er aftalt mellem parterne, at det ikke oplyses, hvor meget Danish Crown har givet for bygningerne.

Danish Crown er heller ikke klar til at fortælle, hvilken type produktion koncernen skal have i bygningerne.

Der kan gå op til et år, før koncernen er klar til at starte produktionen op i Vejen.