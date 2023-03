Der er fugt ved tagkonstruktionen. Vand i væggene. Store revner gennem murstenene. Og et hul i ydermuren, der betyder, at Karina Pedersen – bogstavelig talt – kan stikke armen igennem sin mur.

Men nu kan hun også ane et håb. Tre folketingspolitikere fra tre forskellige partier er nemlig gået ind i hendes sag og vil have ændret vilkårene for boligejere over hele landet.