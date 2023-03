Ny anholdelse efter mordbrandsforsøg i Grenaa: 25-årig mand sigtet

Østjyllands Politi har onsdag aften anholdt en 25-årig mand, der sigtes for vold, brandstiftelse og forsøg på manddrab på en 19-årig mand i forbindelse med branden tirsdag aften på Campus Djursland i Grenaa.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

»Vores efterforskning pegede i retning af den 25-årige, og derfor har vi søgt efter ham. Det førte til, at han onsdag kl. 20.01 meldte sig selv på politigården i Aarhus, hvor han blev anholdt. Der vil gå et stykke tid, før vi har samlet alle brikkerne i forhold til hændelsesforløbet, men anholdelsen af den 25-årige er et vigtigt skridt fremad i vores videre efterforskning,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.