Nu er det slut: Kæmpe legeland bliver alligevel ikke til noget

»Jeg har aldrig prøvet før, at vi har startet noget op, som har vist sig så besværligt. Men vi har heller ikke prøve at bygge et Leos Legeland før,« siger han.

Samme boldgade

Ifølge Michael Andersen er Hanssen Ejendomme allerede ved at finde en ny lejer til et nyt projekt - og han håber, at det lykkes at finde noget inden for samme kategori - så der kommer måske alligevel til at være noget til de randrusianske legelystne.

Leos Legeland har 50 lokationer i Norden. 28 i Sverige, 9 i Norge, 5 i Danmark, 7 i Finland og én i Tyskland. Men altså ikke én i Randers - endnu.