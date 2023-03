Forsøg på mordbrand: Tre kvinder sigtet for drabsforsøg efter brand på campus

Ambulance, politi og brandvæsen var hurtigt på stedet, hvor en 19-årig mand, der havde befundet sig på værelset, var blevet reddet ud. Han blev fløjet til hospitalet til behandling.

Brandvæsnet fik slukket branden, men der skete omfattende skader på værelset.

Flere indikationer på bevidst handling

Ud fra den indledende efterforskning fattede politiet hurtigt mistanke til, at branden var påsat, og senere samme aften blev de tre kvinder anholdt.

»Der er flere indikationer på, at der har været tale om en bevidst handling, og derfor er vi fortsat i fuld gang med efterforskningen for at finde frem til, hvad der er sket. Vi er stadig på et meget tidligt stadie, og vi kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser, så lige nu er det begrænset, hvor meget vi kan og vil sige om sagen,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.