Mor tager pladsmanglen i egen hånd og bliver privat børnepasser: »Jeg gør ikke det her udelukkende for mit eget barn«

Christina Egbo har sagt sit job på et bosted op. I stedet håber hun på at kunne slå dørene op for en privat pasningsordning i hendes og kærestens hjem allerede efter påske. Så lige nu er hun på jagt efter børn, der kan udgøre hendes børnegruppe sammen med hendes og kærestens datter Karla My på syv og en halv måned.