Supermarkedsansat truet af øksebærende mand

Af døgnrapporten fremgår det også, at en 54-årig mand søndag morgen blev anholdt og sigtet for at have truet en medarbejder i et supermarked i Havndal.

Medarbejderen fortalte, at en mand lidt over kl. 07.00, før butikken var åbnet, havde banket på døren, mens hun var i gang med at arbejde på stedet.

Da hun gik ud for at tale med ham gennem døren, fremviste han en økse, mens han råbte truende ord af hende. Hun åbnede ikke døren for ham, og han gik kort efter fra stedet.

Politiet blev kontaktet, og på baggrund af beskrivelserne af gerningsmanden, kørte en patrulje til en adresse i lokalområdet, hvor en 54-årig mand blev anholdt og sigtet for trusler på livet og overtrædelse af våbenloven.