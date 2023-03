Tidligere ministre har fundet guldæg i Randers: »Nu har vi løsningerne til grøn omstilling«

Minder om det vi kender

Nordhavn Power Soultions er i Danmark, Færøerne og Grønland eneforhandler af Scania, som har udviklet metanolmotorer, hvor teknikken og mekanikken minder om en dieselmotor, hvilket betyder, at det ikke kræver efteruddannelse for montører og teknikere.

Samtidig er det angiveligt den eneste virksomhed i verden, der har udviklet motorer, der kan køre på 100 pct. metanol uden at skulle have et blandingsbrændstof.

»Jeg tror, at det bliver en glidende overgang fra diesel til metanol. Det er ikke noget, man kan gøre på en enkelt dag. Vi ser dog, at tiden er inde til at gribe chancen og skubbe til den grønne udvikling, og her kan vi virkelig gøre en forskel,« siger Kent Kirk og understreger, at endnu en fordel er, at metanolbrændstoffet heller ikke i fremtiden ser ud til at blive en mangelvare.

»Metanol ligger foran vores fødder, og nu skal vi bare have erhvervsfolkene med ombord på denne rejse,« supplerer Bent Bendtsen.

»Prisen på CO2-udledningen kommer til at stige i de kommende år, hvilket betyder, at flere skal begynde at skifte allerede nu. Kommunerne kan f.eks. nedbringe deres CO2 ved at vælge en metanolløsning til deres færger eller deres byggepladser,« fortsætter han.

De to tidligere ministre, der lige nu står med verdens første rene metanolmotor, understreger at alle kan få grøn strøm - lige fra skibe til byggepladser og festivaler.

Kent Kirks gamle virksomhed Esvagt får allerede i slutningen af 2024 det første metanoldrevne vindskib på havet, og motoren er leveret af Nordhavn Power Solutions. Foruden Esvagt har andre store aktører - herunder Mærsk - også valgt at satse på metanol til fremtidige skibe.