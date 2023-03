13/03/2023 KL. 09:58

For abonnenter

Greenpeace anmelder Danish Crown til politiet for greenwashing

En Danish Crown-kampagne om klimavenligt svinekød fra 2021 fik Greenpeace til at klage til Forbrugerombudsmanden over det, de anså som greenwashing. Men næsten to år senere er sagen ikke behandlet, og organisationen ser nu ingen anden udvej end at gå til politiet. Danish Crown finder trækket overraskende.