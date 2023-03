10/03/2023 KL. 16:00

Bo Ratz efter drama i Nye Borgerlige: Pernille Vermund er den eneste redning

Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Randers, Bo Ratz, håber oven på ekskluderingen af partiformand Lars Boye Mathiesen på at partistifter Pernille Vermund gør alvor af sit tilbud om et comeback.