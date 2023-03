Død efter kort tids sygdom: Handicapcentrets Lars Pedersen er her ikke mere

Han har stået i spidsen for gratis handicapfestivaler og cirkus i Munkholmhallen for børnene og utallige andre aktiviteter, der var skabt for at glæde andre.

Selv elskede han at gøre det godt for andre, at give andre håb og det vil de fleste brugere af handicapcentret skrive under på, at han gjorde for dem.

»Særligt børnebørnene var hans helt store lyspunkt og fyldte hans liv med glæde,« fortæller sønnen, Karsten Pedersen.

Sekura og Vorup FB

Lars Pedersen er født og opvokset i Randers. Først gik han på Nørrestrædes Skole, derefter Søren Møllers Gades Skole og til sidst Nyvangsskolen.

Han kom i lære som autoopretter hos Nielsen & Søndergaard på Mariagervej og aftjente senere sin værnepligt i Farum. Tilbage i Randers blev han ansat på Sekura. Som 21-årig blev han tillidsmand for smedene. Her var han i 18 år.