Kongelig sommerballet under åben himmel for første gang i Randers 

Ballet er ikke kun forbeholdt de fine saloner i København.

Kongelig sommerballet har eksisteret siden 2006, og drager hver sommer ud på deres traditionsrige og populære sommerballet-tour rundt i landet.

Denne gang lægger de også for første gang vejen forbi Randers, hvor alle garvede ballettomaner og nye balletelskere har muligheden for ganske gratis at opleve nogle af landets bedste solodansere og solister, når de fremfører et potpourri af de største publikumsfavoritter fra Den Kongelige Ballets repertoire.