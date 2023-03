Mændene er sigtet for at have importeret amfetaminolie ind i Danmark samt for salg af store mængder hård narkotika.

Anholdelserne er ifølge NSK sket efter »længere tids efterforskning mod et narkotikanetværk med tråde til udlandet, som mændene mistænkes at være en del af«.

»Vi har i denne sag og andre efterforskninger konstateret, at der bliver indsmuglet amfetaminolie, som bliver brugt til at fremstille amfetamin her i Danmark, der via mellemmænd sælges af pushere på gaden. Jeg er derfor tilfreds med dagens anholdelser, der efter politiets opfattelse er med til at bremse et kriminelt netværk med tråde til udlandet i deres kriminalitet,« siger ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.