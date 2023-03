Ferie Campen har været afholdt i Randers siden 2017, dog ikke under coronapandemien i 2020 og 2021. Aftalen om igen at komme til Randers har Landsforeningen af Væresteder netop indgået med Randers Kommune.

»Vi er rigtig glade for at komme til Randers igen. Det er femte gang, vi er i Randers, og fjerde gang vi holder det på Langvang. Det er ideelle rammer for både afslapning og Ferie Campens mange forskellige aktiviteter og begivenheder,« siger Cliff Kaltoft.

Randers Kommunes borgmester Torben Hansen (S) er også glad for at kunne byde feriecampen velkommen endnu engang.

»Det er fantastisk, at vi igen kan byde velkommen til Ferie Campen her i Randers og give en masse børn, unge og voksne mulighed for at nyde en ferieuge med både afslapning, fællesskab og samvær. For mange børnefamilier er Ferie Campen den eneste mulighed for at komme på sommerferie, og det betyder meget for mig, at vi støtter op om, at de får en skøn uge,« siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.