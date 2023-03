En uenig landsret har stadfæstet en dom på 12 års fængsel til Frank Brix Danielsen, der slog sin samlever ihjel ved parrets hjem i Ebeltoft sidste år.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

Rettens medlemmer var dog splittet i afgørelsen. Tre - altså halvdelen af stemmerne - var for at hæve straffen til 13 år, som anklageren procederede for, mens de resterende tre stemmer gik til at fastholde straffen på 12 års fængsel.