Barskt snevejr på vej: Her er ekspertens råd

Hvis man vælger at tage bilen tirsdag, kan man derfor med fordel tænke i at pakke bilen, så man kan klare at køre i stå og strande et sted i nogle timer.

»Godt med tøj med og egentlig bare tænke i ”Hvad kunne jeg have brug for, hvis jeg ender et eller andet sted i nul grader i min bil,”« rådgiver Brian Arendtsen.

Så smid et tæppe i bagagerummet og pak en snack og en varm termokande, hvis du tager bilen. Så er du bedre rustet, hvis du skulle ende med at køre i stå i en landevejsgrøft halvvejs mellem din lune dyne og den varme kaffe på kontoret.

Op til 40 cm

Ifølge DMI rammer snestormen hårdest i nordlige og centrale del af Jylland, heriblandt i Randers Kommune. DMI forventer, at snestormen rammer Randers mellem klokken 22.00 mandag og fortsætter til klokken 17.00 tirsdag.