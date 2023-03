Ung direktør død i trafikulykke

»I Invita er vi ”dedikeret til din drøm”. Vi bestræber os på at få kundernes drømmekøkken til at blive virkelighed. Men min egen personlige drøm er også gået i opfyldelse. At få min egen virksomhed har i mange år været en drøm for mig,« udtalte Kåre Stephansen i 2022 i et interview med Din Avis Randers.

Kåre Stephansen blev 47 år gammel.