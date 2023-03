03/03/2023 KL. 18:54

For abonnenter

Cabinet System A/S sætter nyt hold til yderligere vækst

Cabinet System A/S i Fårup har fået indskudt ny kapital fra en investorkreds, der overtager 49 pct. af virksomheden. Målet er, at virksomheden med de nye medejere om bord skal fordoble omsætningen inden for to år.