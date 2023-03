Morten Bjerregaard uddyber, at det i en by som Randers ikke er voldsomt svært at få et butikslejemål som er velbeliggende, hvis man går efter strøgområdet.

Det betyder, at en fysisk butik har mindre værdi i forhold til chancerne for at sælge tingene godt videre og redde arbejdspladser, hvorimod webshoppen er »meget velbesøgt« og har stået for den primære del af omsætningen.

»Når der kun er ét udsalgssted, kan det meget ofte være sådan, at køberen kan være en anden spiller fra branchen, som vil trække varelageret over i sine egne butikker og fortsætte webshoppen.«

Kurator har allerede kontakt til andre aktører, der kunne være interesserede i at drive virksomheden, og dermed er det ikke udelukket, at butikken i Randers kan genåbne med andre ejere.