Står klar om et år: Markant udvidelse på vej på bosted for handicappede

»Placeringen med boligerne og servicebygningen er ikke tilfældig. De nye boliger bliver optimale for dem, som ikke altid har brug for det tætte fællesskab med andre beboere, og som har brug for at kunne vælge det til og fra. Det er jeg glad for, at vi nu stiller til rådighed. Den type byggeri vil vi bygge mere af i de kommende år,« lyder det borgmester Torben Hansen (S).

Randers Kommunes socialområde præsenterer snart en stor boligplan, som indeholder forskellige fremtidige byggerier, som byrådet besluttede med budgetaftalen 2022.