En tunnel var aftalt - men nu er nye oplysninger dukket op

Tunnel med udfordringer

Årsagen til, at forvaltningen ikke er glade for en tunnelløsning er flere. De anbefaler at man fortsætter med løsningen henover Århusvej.

»De primære udfordringer er de meget store rampeanlæg og terrænspring på begge sider af vejen, som vil være nødvendige for at leve op til kravene om universelt design (adgang for alle),« lyder en af dem. Derudover er man urolig for at én af Verdos hovedforsyningsledninger ligger i vejen. Og så er man bange for, at vandet fra Gudenåen kan stige så meget, at en tunnel tæt på Randersbro kan blive oversvømmet.

»Vi vil ikke opgive en nem og tilgængelig overkørsel over Århusvej, for vi ved der kommer pres på trafikken. Både bilister, cyklister og fodgængere skal have nem adgang over Randers Bro og Århusvej,« har Jens Peter Hansen tidligere sagt til Din Avis, og erkender:

»Det er en vanskelig opgave. Vi er ikke enige om den tekniske løsning, men vi har i forvejen afsat 15 millioner kroner til en løsning.«

Hvilken løsning der nu vælges, er op til politikerne.

Sagen skal i skrivende stund på Miljø- og teknikudvalgets møde 6. marts. Derfor kender vi endnu ikke til politikernes beslutning.

