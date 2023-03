Jordskælvene i Tyrkiet har kostet mere end 50.000 menneskeliv, og derfor har flere byer også valgt at markere deres støtte til de tyrkiske og syriske medborgere.

Det havde man også i Randers - på denne uges byrådsmøde - hvor man holdt ét minuts stilhed for de tusindvis af ofre. Men en stol stod gabende tom, for en af byrådspolitikerne valgte ikke at deltage i ceremonien.