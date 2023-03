Moren blev myrdet, faren og broren tog deres eget liv, og hun blev selv forsøgt dræbt: »Jeg vil ikke sidde og græde resten af mit liv«

Maja Herholdts mor var misbruger. Hun blev slået ihjel af sin daværende kæreste, og blev først fundet mere end to år senere i et køleskab, som kæresten havde fragtet med rundt til de tre forskellige lejligheder, han havde boet i, efter drabet. Alt imens han over for Maja Herholdt gennem fødselsdagskort og -gaver udgav sig for at være moren, så hun ikke skulle fatte mistanke.