Et uheldigt planlagt visit førte til anholdelsen af en 55-årig mand

Amfetamin, salgsposer og en digitalvægt.

Det viste sig meget uheldigt for en 55-årig mand, da han tirsdag dukkede op på en bopæl i det nordøstlige Randers midt under en ransagning.

Politiet tog tirsdag klokken 15.48 ud for at ransage en lejlighed efter tip om, at der kunne findes ulovlige stoffer på adressen.

I lejligheden traf betjentene en 53-årig kvinde. Under ransagningen fandt politiet ulovlige piller, og kvinden er nu sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Midt under ransagningen dukkede to mænd pludseligt op. Begge mænd virkede påvirkede af narkotika og nervøse, oplyser Østjyllands Politi.

Og det var et dårligt tidspunkt at dukke op på for den ene af de to mænd.

På den 55-årige mand fandt betjentene nemlig, ifølge politiet, både en beholder med amfetamin, en del salgsposer og en digitalvægt, da de visiterede ham.

Det fik politiet til også at ransage mandens bopæl. Også her fandt politiet amfetamin.

Den 55-årige blev anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.