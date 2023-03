Sur smiley til daginstitution: »Vi lægger os fladt ned«

Børnehuset Birkebo kan bryste sig af, at de serverer frisk fisk fra fiskehandleren og 90-100 procent økologiske råvarer til sultne småfolk.

Alligevel blev det til en sur smiley og en bøde på 10.000 kr., da Fødevarekontrollen den 21. februar aflagde den kombinerede børnehave og vuggestue et visit.

»Vi lægger os fladt ned,« siger Bente Divantie Jensen, der er dagtilbudsleder i Randers Kommune

Bente Divantie Jensen vikarierer i øjeblikket for Michael Ross, der normalt er dagtilbudsleder for Børnehuset Birkebo.

I Børnehuset Birkebo er der en forældrebetalt kommunal madordning til både vuggestue- og børnehavebørn, hvor børnene får serveret morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Børnehuset har ansat uddannet køkkenpersonale til at varetage madordningen, oplyser Bente Divantie Jensen.

JP Randers har taget kontakt til den daglige ledelse i Børnehuset Birkebo, som dog ikke ønsker at udtale sig, men henviser til dagtilbudslederen.

Menneskelige fejl

Den sure smiley skyldes primært manglende dokumentation for egenkontrol, følger det af Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Den 30. januar indskærpede Fødevarestyrelsen for børnehaven, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater - det er blandt andet den fortsat manglende dokumentation, der nu har ført til en bøde på 10.000 kr. og en sur smiley.

Men at den ikke er ført til protokols betyder ikke, at køkkenet ikke har foretaget egenkontrollen, oplyser Bente Divantie Jensen.

»Det er en menneskelig fejl, at det ikke er registreret,« siger hun.

Det skal dog ikke lyde som en undskyldning, påpeger Bente Divantie Jensen og understreger, at børnehaven er enormt ked af, at det er sket.

»Det har simpelthen ikke været godt nok.«

Ud over den manglende dokumentation for egenkontrol har Fødevarestyrelsen bemærket i sin rapport, at den tidligere kontrolrapport ikke hang let synlig ved indgangspartiet, men derimod på et køleskab i køkkenet.

Bente Divantie Jensen oplyser, at kontrolrapporten nu hænger det rigtige sted.