Ny tøjbutik åbner i Randers

Multibrand-butik

»Udover vores egne brands, så fører vi også andre populære mærker. Vi er en såkaldt mulitbrand-butik. Vi er specialister i bukser og overtøj,« fortæller Line Sofie Winther Mikkelsen, der glæder sig til at åbne i Randers for alvor.

»Vi åbnede en butik i Hornslet under coronaen, og vi tror på, at der er grundlag i Randers for endnu en dametøjsbutik, uanset hvordan det ser ud i resten af vores verden. Det er trods alt ikke blevet moderne at gå nøgen rundt, og vi kan tilbyde nogle gode mærker, en god snak og rådgivning omkring tøjet,« lyder det.