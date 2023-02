28/02/2023 KL. 14:00

For abonnenter

Håb for forældre der har planlagt konfirmation på store bededag: »Der er lagt en plan B«

Det er et stort regnestykke at få konfirmationerne til at gå op næste år, hvis store bededag bliver afskaffet, fortæller Birgith Nørlund Jensen, der er provst i Søndre Provsti.