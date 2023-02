Hospitalsdirektør: »Jeg er bekymret for, at operationer ender med at blive udskudt, fordi vi mister medarbejdere til det private«

Bedre arbejdstider og mere i løn.

I årtier har man talt om personaleflugt fra de offentlig til de private hospitaler.

Regeringen og Danske Regioner fremlagde i sidste uge den akutplan, der skal få et presset sundhedsvæsen tilbage på rette kurs.

Den indebærer blandt andet, at privathospitalerne fremover skal spille en større rolle i at nedbringe ventetider på operationer ved at udføre specialoperationer, de ikke tidligere havde lov til at udføre.