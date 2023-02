35-årig mand dømt for grov vold mod kæresten

Blandt andet tog den 35-årige kvælertag på sin 25-årige kæreste, så hun kortvarigt besvimede, ligesom han slog og sparkede hende adskillige gange i ansigtet og på kroppen og kastede hende ind i et skab. Nogle beboere i området hørte larm fra lejligheden og tilkaldte politiet, og da patruljen kom frem, traf de den 25-årige kvinde på gaden. Hun havde flere skader på krop og ansigt og blev kørt til behandling på hospitalet.

Den 35-årige blev anholdt i lejligheden, og dagen efter blev han varetægtsfængslet.

»Det var særligt skærpende, at den 35-årig havde flere forstraffe for vold, og at han begik ny kriminalitet, mens han havde fodlænke på. Det kunne ikke påvises, at kvinden havde været i livsfare, men det var et voldsomt og farligt overfald, og det havde selvfølgelig også indvirkning på straffen,« siger specialanklager Jakob Beyer i en pressemeddelelse.