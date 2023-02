Truede med kniv og bortførte pakkebud: To unge mænd fængslet

Et pakkebud blev lørdag truet med kniv og frihedsberøvet, da to mænd satte sig i mandens varebil ved Sundsørevej i Salling og kørte med ham til Randers.

De to unge mænd, der blev sigtet i sagen, er henholdsvis 22 og 27 år og kommer fra Randers og Odense.

Det 32-årige pakkebud, der ifølge sigtelsen blev bortført, kommer fra Holstebro. Pakkebuddet var ude på en opgave, da han angiveligt blev passet op lørdag eftermiddag ved 17.30-tiden og pludselig fik uønsket selskab. Frihedsberøvelsen stod på i cirka halvanden time, hvor de to sigtes også for at have begået røveri for at få fat i et tv i varebilen, som pakkebuddet skulle levere.