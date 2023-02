Nu er det snart slut: Men regionsrådsformand håber, at personale er klar, hvis det bliver aktuelt igen

Hospitalerne sørger fremover for Covid19-test i forbindelse med indlæggelser.

Afviklingen af vaccinations- og testindsatsen i Region Midtjylland betyder også, at bemandingen på vaccinationscentrene kommer ned på et absolut minimum.

»Til alle der i kort eller lang tid har været med til at holde vaccinations- og testcentre kørende og os andre raske, vil jeg gerne sige tusind tak for indsatsen. Vi håber, at vi kan få lov at trække på jeres store viden og rutine, hvis det igen bliver aktuelt,« siger Anders Kühnau.

De nationale sundhedsmyndigheder har endnu ikke afklaret organiseringen af den nationale vaccinationssæson 2023/2024.