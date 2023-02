Regionshospitalet Randers ansætter ny chefsygeplejerske til Kirurgisk Fællesafdeling

»Jeg glæder mig meget til at lære et nyt speciale og et nyt hus at kende, og til at samarbejde med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, som ligesom jeg tror på, at tværfagligt samarbejde, høje ambitioner og patienten i centrum er vejen frem,« siger hun.

Alice Linderoth er uddannet sygeplejerske fra Silkeborg Sygeplejeskole i 2004 og har sidenhen taget en diplomuddannelse i Kommunikation og Sundhedsformidling og i Offentlig Ledelse samt en Master i Offentlig Ledelse, som hun netop har afsluttet.

»Alice er en erfaren leder fra både akutområdet og senest som chefsygeplejerske på Hud- og Kønssygdomme på AUH. Hun er ambitiøs og visionær på vegne af patienterne. Hun ser helhederne og har et godt blik for det tværfaglige teamsamarbejde. Vi glæder os til at byde Alice velkommen til Randers, hvor hun helt sikkert kommer til at fortsætte den gode udvikling i Kirurgisk Fællesafdeling,« siger sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, Mette Bærentsen i en pressemeddelelse.