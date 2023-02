»Opgaverne handler overordnet om globale udfordringer, men vi har et stort fokus på at udvikle dem, så eleverne får reel mulighed for at arbejde med noget, som de kan relatere til og kender fra hverdagen. Det betyder meget for engagementet, at eleverne får en fornemmelse af, hvordan de selv kan være med til at gøre en meningsfuld forskel,« fortæller Helle Kann, udviklingschef og projektleder for Naturfagsmaraton.

Naturfagsmaraton udvikles hvert år af Naturvidenskabernes Hus, der præsenterer seks nye opgaver for de unge opfindere. To af opgaverne udvikles i år i samarbejde med virksomheder. Et af disse BMS, hvor eleverne skal undersøge tunge løft af en vindmøllevinge, arbejde med ligevægt og vægtstangsprincippet og endelig skal de bygge deres egen minikran.