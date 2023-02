Seks dokumentarfilm er klar til Randers:Dox 2023

Blandt de seks film er »Lige før døden«, som handler om filminstruktør Anne Wivel og hendes afdøde mand, socialdemokraten Svend Auken, som døde på Bispebjerg Hospital for 14 år siden. I filmen vender hun tilbage til Bispebjerg for at lave en selvbiografisk og reflekteret film om livet og døden samt om det personale, der arbejder på hospice.

»Lige før døden« kan ses i Langå Kulturhus den 20. marts fra klokken 19. Aftenen begynder med en kort introduktion til filmen af sognepræst Peter Ulvsgaard fra Spentrup, Gassum og Asferg sogne.