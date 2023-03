Endnu et kæmpe projekt på tegnebrættet: 150 nye boliger på vej

»Vi vil rigtig gerne være en del af etape 2, og er også i dialog med kommunen om det,« fortæller direktøren og tilføjer, at der allerede er en aftale med lodsejeren.

150 udlejningshuse

Thomas Bertelsen fortæller, at Birch Ejendomme forventer at opføre omkring 150 huse i etape 2, hvis ellers der kommer grønt lys fra Randers Kommune. Boliger, der i en vis grad vil minde om dem, der blev opført i første etape.

»Vores primære produkt er tæt-lav bebyggelse. Der er enormt stor efterspørgsel på den type lejeboliger - også i Randers. Vi er meget datadrevne og har selvfølgelig fokus på at bygge det, vi ved og kan se, der er efterspørgsel på,« forklarer han.

»Det vil delvist være samme type boliger som i etape 1. Altså en kombination af tæt-lav bebyggelse, måske nogle dobbelthuse og så parcelhusgrunde,« tilføjer direktøren.

Vil i jorden næste år

Lige nu er dialogen i gang, men der mangler en lokalplan og en endelig godkendelse, inden gravemaskinerne kan blive kørt ind på de marker, der udgør anden etape af det nye boligområde i Helsted.

Hos Birch Ejendomme håber man, at en lokalplan kan ligge klar i første halvår af 2024, hvorefter byggeriet kan gå i gang. Et håb, der ikke er helt urealistisk, vurderer Lone Mossin, der er planchef i Randers Kommune.

»Vi forventer at kunne starte den formelle, indledende dialog på den anden side af påske. Når den er afsluttet med enighed om, hvad det konkret er, der skal bygges, tager lokalplanprocessen typisk 9-12 mdr. I det her tilfælde er der overensstemmelse med kommuneplanen, og det burde dermed kunne gøres på 9 mdr.,« siger hun.

Dermed burde Birch Ejendomme godt kunne gå i jorden allerede næste forår, hvis alt glider som smurt. Der er dog et stort »men«. Lone Mossins afdeling er nemlig, trods krisetider, hængt op.

»Der er et ekstremt stort pres på planlægningen. Trods krisetid er der intet fald i ønsker om byggeri og udarbejdelse af lokalplaner, og vi har også en betragtelig portefølje af planlægning vedrørende energianlæg. Så jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer noget vigtigere, som betyder, at vi må omprioritere planlægningen, men for nuværende er det ikke urealistisk, når Birch Ejendomme har budt sig ind til opstart i 2024,« lyder det fra planchefen.