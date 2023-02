Badebro, sauna og sandstrand: Randers får 60.000 kvm stor badesø på Nordre Fælled

Nu bliver badesøen, ifølge Randers Kommune, kronen på værket og med hele seks hektar - altså 60.000 kvadratmeter - bliver der god plads til, at både byens borgere og tilrejsende kan få sig en kølig dukkert i de varme sommermåneder.

Den samlede pris på udviklingen af området er på 44 mio. kr., og med bevillingen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, er finansieringen på plads. De resterende syv mio. kr. vil blive betalt af Randers Kommune.

»Mange gode kræfter har gjort et kæmpestort arbejde for, at vi er nået hertil, og jeg er utrolig glad for, at A.P. Møller Fonden kan se potentialet i projektet. Det er innovativt, og projektet bliver et stort aktiv for området, byen og kommunen, når det er realiseret,« siger Torben Hansen.