Siden sit indtog på det åbne internet, har den omdiskuterede ChatGPT skabt lige dele forundring og chok.

Chatrobotten kan svare på spørgsmål i et så velformuleret og nuanceret omfang, at du som læser kan blive helt i tvivl, om der sidder et menneske på den anden side af skærmen.

Men det gør der ikke. Det er kunstig intelligens, og den er så banebrydende, at begrænsninger bliver indført, mens ændringer af uddannelsessystemet bliver diskuteret.