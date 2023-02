Karina Kristiansens far blev forsøgt myrdet på plejehjem: »Det har bragt mange følelser op«

Selv har Susanne Hein Kristensen flere gange givet udtryk for, at hun er uskyldig, og at hun aldrig kunne skade beboerne eller give dem medicin, de ikke skulle have.

Retsformand Mette Langborg fremlagde i dagens skyldkendelse, at retten finder den dømtes forklaring utroværdig, og at retten i stedet har lagt vægt på en række forskellige forhold, der kæder kvinden sammen med medicinen, som beboerne har fået.

Her lød det, at retten lægger til grund, at Østjyllands Politi under ransagninger i kvindens hjem udenfor Randers har fundet to af de tre præparater, som er blevet brugt, og at hun er den eneste på plejecenteret, der konsekvent har været på arbejde forud for samtlige indlæggelser.

Derudover også at sosu-hjælperen har låst sig ind i medicinrummet på Plejecenter Tirsdalen et usædvanligt højt antal gange uden at have en faglig anledning hertil. I kendelsen lød det, at kvinden i perioden op til sin anholdelse har befundet sig i rummet 25 gange. Stedets ni øvrige sosu-hjælpere har sammenlagt låst sig ind ni gange.

Selv har Susanne Hein Kristensen forklaret, at det flød med medicin på plejecenteret, og at det af og til skete, at beboere fik hinandens medicin.

Faren ved det ikke

Trods det opsigtsvækkende forløb er Karina Kristiansen og resten af familien trygge ved, at deres far fortsat bor på Plejecenter Tirsdalen.

»De er så søde derude, og vi har haft gode samtaler med dem. Både før og under retssagen. Jeg tror desuden, at der er få mennesker, der er i stand til at gøre, som vedkommende her har gjort. Sandsynlighed for, at der skulle være andre, der vil gøre det samme, er heldigvis meget, meget lille,« mener hun.

Flere eksperter i strafferet har tidligere vurderet, at netop sagens sjældne karakter gør den særlig.

»Det er et sjældent fænomen. Heldigvis for det. Det drejer sig ikke om bandekriminalitet, men om nogen, der er sat til at passe på vores sårbare. Derfor er det også ret spektakulært,« har juraprofessor ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, tidligere vurderet.

Flere gange undervejs er der blevet draget paralleller til den meget omtalte sag fra Nykøbing Falster, hvor sygeplejerske Christina Hansen i 2017 blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg på patienter Nykøbing Falster Sygehus.

Ifølge Karina Kristiansen er hendes far ikke i en tilstand, hvor det har været muligt for ham at forstå, hvad der er foregået. Han ved derfor ikke, at der er blevet begået drabsforsøg og grov vold, beretter hun.

»Han ved, at han har fået forkert medicin, og at der er en, der er i retten herfor. Det er det, han kan forholde sig til,« siger hun.

Sød og omsorgsfuld

Når tidligere kollegaer har indtaget vidneskranken, har de beskrevet Susanne Hein Kristen som både sød, omsorgsfuld og engageret.

Omvendt er der samtidig blevet tegnet et billede af en egenrådig kvinde, der selv ville bestemme, hvordan hun skulle agere på jobbet, og det er blandt andet kommet frem, at hun nægtede at følge en række nye anvisninger på plejecenteret - efter de første mistænkelige indlæggelser - som skulle forhindre, at flere forgiftninger fandt sted.

Selv har sosu-hjælperen gentagende gange forklaret, at hun er et stort familiemenneske, og at netop familien er det vigtigste i hendes liv. Hun har undervejs i sagen forklaret, at hun igennem længere tid har passet hendes mand, der har været syg, og at hun har været ansvarlig for hjemmets huslige pligter.

Også hendes mand har givet udtryk for, at hun har været familiens samlingspunkt, da JP Randers sidste år besøgte ham i parrets fælles hjem udenfor Randers.

Anker dom

Efter strafudmålingen valgte forsvarsadvokat Henrik Garlik - på vegne af sin klient - at anke dommen på stedet.

Han oplyste efterfølgende, at han ikke mener, at der er tilstrækkeligt bevis for, at hans klient har begået forbrydelserne.

»Hele sagens kerne er, om indicierne kan være tilstrækkelige i sådan en sag, hvor man ikke har et egentligt bevis,« lød det fra ham.

Han pointerede desuden, at han ikke har været kvindens forsvarsadvokat fra begyndelsen, og at det derfor kan komme på tale, at han beder politiet om at foretage en række nye efterforskningsskridt i sagen.