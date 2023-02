22/02/2023 KL. 15:05

»Medarbejderne har følt sig mistænkeliggjort«: Markant ændring skal forhindre lignende sager

Da sagen begyndte at rulle, blev der indsat vagter og indført krav om, at medarbejderne skulle gå sammen to og to. De regler er ophørt igen, men en helt anden er kommet for at blive.