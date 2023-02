Første spadestik er taget i nyt erhvervsområde

Domicilet bliver det første man spotter, når man drejer ned ad Ny Havnegade mod det nye havneområde.

Ifølge Peter Christensen, der er direktør i Vandmiljø Randers, er placeringen af det nye domicil vigtig for selskabet.

Vandmiljø Randers får nemlig samlet deres aktiviteter og medarbejdere klos op ad forsøgs- og formidlingscenteret Regnhytten samt Randers centralrenseanlæg.

Også Randers Havn er begejstrede over det nye domicil.

»Det er dejligt, at næste skridt i udflytningen af Randers Havn er taget, og vi glæder os til at kunne drage fordel af de stordriftsmuligheder, der er i et fælles kontorhus,« siger havnedirektør John Morgen.

Og måske kan området være med til at give plads til byudvikling inde i byen, siger Peter Christensen.