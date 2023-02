Anklager kræver livstid til dømt sosuhjælper

Samtidig sad kvinden med hånden for hovedet og kiggede ned i bordet foran sig, mens hun græd.

Han påpegede, at drabsforsøg typisk udløser en dom på seks års fængsel, men at der i denne sag er flere skærpende omstændigheder. Herunder at hun er fundet skyldig i fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold.

Han mener også, at det skal øge straffen, at forbrydelserne er foregået »helt bevist« over flere uger.

»Tiltalte var ansat til at passe på dem her, men gjorde det stik modsatte,« procederede han og slog fast, at der er tale om en »sindssygt alvorlig sag.«