60-årig sosu-hjælper kendt skyldig i drabsforsøg på flere beboere

I kendelsen lød det, at kvinden i perioden op til sin anholdelse har befundet sig i rummet 25 gange. Stedets ni øvrige sosu-hjælpere har sammenlagt låst sig ind ni gange.

Ligeledes er kvinden den eneste, der har været på arbejde på plejecenteret forud for samtlige indlæggelser.

Afviser forklaring

Medicin og medicinhåndtering på plejecenteret har spillet en nøglerolle i sagen.

En ledende overlæge, Christian Skærbæk fra Regionshospitalet Randers, anmeldte sagen til politiet, da han observerede, hvordan flere beboere fra samme plejecenter sidste år blev indlagt - og genindlagt - med de samme symptomer.

Flere gange er det blevet beskrevet, at præparaterne sendte beboerne i livsfare, og flere pårørende har berettet, at de indlagte beboere havde det godt op til indlæggelserne, som derfor kom ganske uventet.

Retssagen har været omfattende og har særligt været præget af en lang række af vidneafhøringer, hvor flere tidligere kolleger blandt andet har beskrevet SOSU-hjælperen som sød, omsorgsfuld og engageret, men også som en egenrådig kvinde, der nægtede at følge de nye retningslinjer, der blev etableret i kølvandet på de første mistænkelige indlæggelser i februar.

Den 60-årige kvinde har dog selv forklaret, at Plejecenter Tirsdalen var præget af en rodet medicinhåndtering, og at det ofte hændte, at beboere fik hinandens medicin. Det billede har stedets øvrige ansatte, der også har indtaget vidneskranken, dog ikke kunnet genkende.

Retten slog ligeledes fast, at den har fundet kvindens forklaring utroværdig.

Sjælden kategori

I Danmark hører det til sjældenhederne, at sundhedspersonale bliver tiltalt og dømt i sager af sådan en karakter, og dermed skriver den sig ind i nyere dansk retshistorie som en særlig en af slagsen.

Sagen vækker dog minder om særligt én anden, og der er undervejs i retssagen bliver draget flere paralleller hertil:

I 2017 blev sygeplejersken Christina Hansen kendt skyldig og idømt tolv års fængsel for tre drabsforsøg på patienter på Nykøbing Falster Sygehus.

En mentalerklæringen af den 60-årige social- og sundhedshjælper fra Randers har slået fast, at hun ikke er sindssyg, men potentielt har en såkaldt histrionisk personlighedsforstyrrelse. Erklæringen konkluderer, at kvinden har tendens til selvidyllisering, grænseløshed, risikoadfærd, og at hun mangler selvindsigt.

»Uden at det skal overfortolkes i en sag som den her, ser hun sig som en frelsende engel,« lød det fra specialanklager Jesper Rubow i proceduren forud for skyldkendelsen.

Her fremhævede han samtidig, at både SOSU-hjælperen og sygeplejersken fra Falster har den samme personlighedsforstyrrelse.

Både forsvaret og anklagemyndigheden har undervejs været enige om, at der ikke er noget umiddelbart motiv i sagen. Anklager Jesper Rubow har dog påpeget, at motivet muligvis skal findes i kvindens personlighed eller et ønske om opmærksomhed.

Bortvist fra lignende arbejdsplads

Undervejs i sagen er det ligeledes kommet frem, at kvinden er blevet bortvist fra en række tidligere arbejdspladser.

Blandt andet Overlundgården i Viborg, hvor kvinden i 2016 gav en beboer en sprøjte med insulin, selvom hun ikke måtte håndtere medicin.

Retten i Randers har desuden fundet kvinden skyldig i tyveri af medicin fra plejehjemmet og for embedsmisbrug, fordi kriminaliteten er foregået, mens hun var på arbejde som social- og sundhedshjælper.