Hammerslag-vært har solgt lejligheden: Nu er prisen afsløret

Da han i januar offentliggjorde boligjagten på Instagram, lød det, at hans lejlighed på Vesterbro også var blevet solgt.

Nu er salget ifølge Se&Hør blevet tinglyst.

Mediet skriver, at Christian Degn har fået 4,35 millioner for lejligheden, hvor han og kæresten skal være ude den 1. marts.

Parret har tidligere beskrevet, at de har en lejebolig klar, men de leder fortsat efter deres nye hjem i Randers.

»Vi har set på alle boligannoncer og talt med samtlige ejendomsmæglere og hørt, hvad de havde af skuffesalg, men det kunne jo være, at der boede nogle familier, der kunne have lyst til at sælge og give deres hus videre til en ny familie,« har han tidligere udtalt til JP Randers.