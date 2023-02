Rækkehuse flere steder i Randers solgt til stort boligselskab

»Vi ser Randers Kommune som en del af fremtidens vækstområder og ønsker derfor at konsolidere vores tilstedeværelse i det Østjyske,« fortæller Frederik Stentoft Berling, der er Head of Corporate Communications and Public Affairs, Danmark for det store boligejendomsselskab Heimstaden Danmark.

Hans firma har netop købt 50 rækkehuse i Spentrup og Assentoft af Jacob Larsen og Claus Meldgaard, der begge er lokale ejendomsudviklere i området.