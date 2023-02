Fra mørkt og koldt til lyst og grønt: Foyeren og gården skal være »steder, hvor man har lyst til at opholde sig«

Derudover vil man erstatte en del af trappens betonværn med glas, og taget over foyeren skiftes også ud med glas for at gøre rummet meget mere lyst. Det lille vindfang ind til biblioteket bliver også fjernet, så man kommer til at gå direkte ind i stedet for at skulle igennem to sæt døre.

Væk med 90’er-farve

Udover foyeren er det den såkaldte grågård, der får den største overhaling i renoveringen. Grågården er det område, som du kan se ind til, når du går op ad trappen til museerne og caféen.

Lige nu er gården tom. Der er grå fliser på gulvet, og væggene består af glas og beton, der er malet grå. Der er et glastag over gården, men ellers er den eneste farve et lilla udluftningsrør, der snor sig langs glastagets kant.

»Om vinteren er der koldt, og om sommeren bliver der vanvittig varmt ude i gården. Så lige nu er det enormt tomt. Vi bruger sjældent grågården. Derfor laver vi den om til et lyst og venligt opholdssted, hvor man kan hygge sig og få en kop kaffe,« siger Marie Brøsted.

De grå fliser bliver erstattet af et trægulv, og så bliver glastaget helt fjernet. Der skal i stedet sættes solsejl op, som skal skærme for varmen om sommeren. Der bliver bygget en lille scene, og så bliver det grå skiftet ud med grønt. Det er nemlig planen, at det skal vrimle med planter i gården, som de besøgende i fremtiden vil få adgang til.

»Betonen bliver renset, og den lilla 90’er-farve forsvinder,« siger projektlederen.

Deler på en helt ny måde



De to store ændringer i foyeren og grågården er ikke det eneste, der sker under renoveringen. Der kommer nyt tag på Kulturhuset, der bliver lavet handicaptoiletter på alle etager, og så kommer der store vinduer ind til caféen, så det bliver tydeligere, at den er der.

Renoveringen har allerede stået på i noget tid, og indtil foyeren er færdig deler de to museer og biblioteket indgang. Alle gæster træder ind gennem den orange knop, som Marie Brøsted kalder den, der vender ud mod Jens Otto Krags Plads.

»Det er lidt sjovt, at de ansatte på biblioteket og museerne nu deler både forside og bagside. Vi deler meget, og det er dejligt,« siger hun og forklarer nærmere:

»Hvis du skal til et arrangement i salen, skal du lige nu ud bagved, hvor der normalt kun er personalet, der har adgang. Vi har lavet streger på jorden - næsten ligesom på hospitalet - som man skal følge, men vi står også ved indgangen og tager imod folk. Så spørger vi, om de skal til foredrag i salen, så vi kan følge dem på plads.«

»I weekenderne lukker museerne senere end biblioteket, så der er det museumsfolkene, der lukker og slukker biblioteket også, da deres gæster jo skal ud igennem der. Det er rart, at vi kan hjælpe hinanden. Vi deler også gæster nu på en helt anden måde, end vi gjorde før,« siger Marie Brøsted og fortsætter:

»På biblioteket får vi gæster ind, der før kun besøgte museerne. Og jeg er sikker på, at museerne også har fået en masse nye gæster - specielt i weekenderne, hvor mange børnefamilier besøger biblioteket.«

