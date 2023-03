Nedrevet luksusvilla udløste »yderst sjælden sum:« Nu risikerer byggematador millionregning

»Jeg blev pure frikendt«

Gjensidige Forsikring har i forvejen forsøgt at gøre den bygningssagkyndige, Finn Nørgaard Laursen, fra det rådgivende ingeniørfirma Søren Sørensen, ansvarlig.

Det er ham, der i 2020 udarbejdede den næsten pletfri tilstandsrapport for huset, da det skulle sælges til ejerne, der sidenhen fik udbetalt forsikringssummen.

Hos Gjensidige lyder det, at sagen mod Finn Nørgaard Lausen er afsluttet, og selskabet ønsker ikke at kommentere yderligere herpå.

Selv fortæller Laursen, at sagen endte ud til hans fordel:

»Det er rigtigt, at forsikringsselskabet kørte en sag mod mig for at få min virksomhed til at dække en del af forsikringssummen, men jeg blev pure frikendt, så sagen har ingen konsekvenser haft,« beretter han.

Han har tidligere erkendt overfor JP Randers, at han burde have advaret køberne af luksusvillaen om, at der blandt andet var risiko for utætheder i huset, men at han under tilsynet ikke kunne tilgå husets tagkonstruktioner. Det førte ifølge JP Randers’ oplysninger til, at der opstod skimmelsvamp.

»Der var en syns- og skønsmand ude i huset, inden det blev revet ned, og han skrev i sin rapport, at han heller ikke kunne se de fejl, jeg havde overset,« siger han i dag.