Takeaway-udbringer klar til at indtage Randers og tre andre byer: De får brug for 100 nye ansatte

De andre byer på planen over udvidelser er Kolding, Esbjerg og Helsingør. For at dække de fire nye byer får Just Eat ifølge Fødevarewatch brug for 100 nye bude som supplement til de godt 700, de allerede har ansat.

Blandt de største konkurrenter til Just Eat er finskejede Wolt, som har spredt sine aktiviteter til også at omfatte udbringning af dagligvarer og andre produkter.

Det er uvist, præcist hvornår Just Eats bude kommer til Randers.