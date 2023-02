»De sidste tre år har coronapandemien haft indflydelse på vores planer for finalen, men nu kan vi endelig igen planlægge en kæmpe finale, hvor vi sammen med en masse danskere kan sætte et flot og festligt punktum for en forrygende X Factor-sæson,« siger Dorte Borregaard i en pressemeddelelse.

Produktionen udgør på selve finaledagen ca. 270 personer samt en stor mængde teknisk udstyr, lige som scenen også skal bygges.

»Arena Randers er meget velegnet til denne type shows, fordi der både er højt til loftet og samtidig gode muligheder for at skabe en intim stemning. Og så har vi en fantastisk akustik og kan samtidig sørge for, at de mange i X Factor produktionen har alt, hvad de måtte ønske sig,« siger Morten Arnesen, direktør for Arena Randers, i en pressemeddelelse.