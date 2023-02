Tilstår indsmugling af flere ton hash: Sprænger straframmen og får 17 års fængsel

En 33-årig mand har fredag under et retsmøde i Retten i Randers tilstået at stå bag indsmugling af blandt andet 167 kilo kokain, to kilo ketamin og ikke mindre end 3,2 ton hash.

Det oplyser politiets nationale enhed for særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Retten har besluttet at sprænge den normale strafferamme i sagen, og manden har derfor fået en dom på fængsel i 17 år. Loftet plejer at ligge ved 16 år.